Были простыми подростками: как выглядели Александр и Екатерина Усик, когда познакомились

В начале отношений пара разставалась на два года

История любви пары Александра и Екатерины Усиков началась еще задолго до того, как он стал получать мировые титулы. Они познакомились в Крыму еще в подростковом возрасте. А за 16 лет брака у супругов появилось четверо детей.

Что следует знать

Александр и Екатерина познакомились еще подростками — им было 15 и 14 лет, а их первое свидание состоялось сразу после того, как будущий чемпион проиграл важный бой

В начале отношений пара разошлась на два года из-за "ужасного" поведения боксера

Вернуть чувство помог неожиданный случай – Екатерина попала в ДТП, и первым, кому она позвонила за помощью, стал Александр

Будущий чемпион и его будущая жена были обычной молодежью – прогулки, разговоры о планах, постоянные тренировки и вечная нехватка времени. По воспоминаниям, которые Усик не раз озвучивал в интервью, именно Екатерина спокойно принимала его режим – собрание, выезды, отсутствие "нормального" графика. Она не требовала быстрых результатов и не ставила ультиматумов. Девушка не мешала идти к мечте.

Александр Усик и Екатерина Усик. Фото: соцсети

Когда между Александром и Екатериной только зарождались чувства, они учились в одной школе, но в разных параллельных классах. Первым шагом Усика стало простое и очень подростковое приглашение прийти поддержать его на финале чемпионата Крыма.

Александр Усик и Екатерина Усик. Фото: соцсети

Этот бой он проиграл, но поражение не остановило. После соревнований Александр решился пригласить Екатерину на свидание. Она согласилась — и именно с этого момента началась история, впоследствии переросшая в брак. Однако жена боксера признавалась, что сначала относилась к нему как к другу, но впоследствии влюбилась.

Александр Усик и Екатерина Усик. Фото: соцсети

Девушка не скрывала, что их отношения не были простыми и идеальными и даже приносили ей страдания. По словам Екатерины в интервью Славе Демину, они даже расставались в подростковом возрасте.

"Саня вел себя просто ужасно. Мне настолько было плохо в душе от этих отношений. Например, мы договариваемся о встрече, а он не приходит. Второй раз договариваемся — он где-то гуляет со своими друзьями, а у нас уже отношения. Может обманывал где-то что-то. И мне это надоело и все. страдать", — вспоминала любимая Усика

Александр Усик и Екатерина Усик. Фото: соцсети

Казалось, эта история могла поставить точку еще на старте – их дороги разошлись, и каждый шел своей дорогой. Почти два года Екатерина и Александр не общались, а у жизни девушки появились другие отношения.

Всё перевернул один телефонный звонок. После дорожной аварии Екатерина обратилась именно к Усику – и этот момент снова соединил их. "Мы сошлись во второй раз. Я попала в аварию и позвонила ему ", — рассказывала она.

Второй шанс оказался решающим. Уже 25 сентября 2009 года пара официально стала супругами, а впоследствии у них появилось четверо детей.

Свадьба Александра и Екатерины Усик. Фото: соцсети

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене скандального Василии Ломаченко. В мае 2025 года у боксера родился третий ребенок