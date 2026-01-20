Були простими підлітками: як виглядали Олександр і Катерина Усик, коли познайомилися

На початку стосунків пара розлучилася на два роки

Історія кохання пари Олександра та Катерини Усиків розпочалася ще задовго до того, як він став отримувати світові титули. Вони познайомилися у Криму ще у підлітковому віці. А за 16 років шлюбу у подружжя з'вилося четверо дітей.

Що варто знати

Олександр і Катерина познайомилися ще підлітками — їм бул 15 і 14 років, а їхнє перше побачення відбулося одразу після того, як майбутній чемпіон програв важливий бій

На початку стосунків пара розійшлася на два роки через "жахливу" поведінку боксера

Повернути почуття допоміг несподіваний випадок — Катерина потрапила в ДТП і першим, кому вона зателефонувала за допомогою, став Олександр

Майбутній чемпіон і його майбутня дружина були звичайною молоддю — прогулянки, розмови про плани, постійні тренування і вічна нестача часу. За спогадами, які Усик не раз озвучував в інтерв’ю, саме Катерина спокійно приймала його режим — збори, виїзди, відсутність "нормального" графіка. Вона не вимагала швидких результатів і не ставила ультиматумів. Дівчина не заважала йти до мрії.

Коли між Олександром і Катериною тільки зароджувалися почуття, вони навчалися в одній школі, але в різних паралельних класах. Першим кроком Усика стало просте й дуже підліткове запрошення — прийти підтримати його на фіналі чемпіонату Криму.

Той бій він програв, але поразка не зупинил. Після змагань Олександр наважився запросити Катерину на побачення. Вона погодилася — і саме з цього моменту почалася історія, яка згодом переросла у шлюб. Однак дружина боксера зізнавалася, що спочатку ставилася до нього, як до друга, але згодом закохалася.

Дівчина не приховувала, що їхні стосунки не були простими та ідеальними, і навіть приносили їй страждання. За словами Катерини в інтерв'ю Славі Дьоміну, вони навіть розставалися у підлітковому віці.

"Саня поводився просто жахливо. Мені настільки було погано в душі від цих стосунків. Наприклад, ми домовляємося про зустріч, а він не приходить. Другий раз домовляємося — він десь гуляє зі своїми друзями, а у нас вже ж стосунки. Може обманював десь щось. І мені це набридло і все. Я кинула його. Я, як дитина, страждала, а я не хотіла більше страждати", — згадувала кохана Усика

Здавалося, ця історія могла поставити крапку ще на старті — їхні дороги розійшлися, і кожен пішов своїм життям. Майже два роки Катерина та Олександр не спілкувалися, а в житті дівчини з’явилися інші стосунки.

Усе перевернув один телефонний дзвінок. Після дорожньої аварії Катерина звернулася саме до Усика — і цей момент знову з’єднав їх. "Ми зійшлися вдруге. Я потрапила в аварію і подзвонила йому", — розповідала вона.

Другий шанс виявився вирішальним. Уже 25 вересня 2009 року пара офіційно стала подружжям, а згодом у них з'явилося четверо дітей.

