Свитолина унизила предательницу России после матча: в чем причина

Украинка встретилась на корте с бывшей россиянкой

Во вторник, 6 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №13) успешно начала новый сезон. В стартовом поединке украинка сыграла против француженки Варвары Грачевой (Франция, WTA №75) в первом раунде хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия)

Что нужно знать:

Свитолина начала новый сезон

В первой игре Элина обыграла француженку Грачеву, которая ранее играла за Россию

Украинка не пожала руку бывшей россиянке

Игра, которая продлилась 1 час и 17 минут, завершилась уверенной победой Свитолиной со счетом 6:3, 6:1. Украинка после матча не пожала Грачевой руку, передает "Телеграф".

Этот успех вывел Свитолину в 1/8 финала, где она сыграет против британки Кэти Бултер. К слову, Кэти выбила из турнира украинку Юлию Стародубцеву. Элина лишь раз играла против Бултер — в 2020 году она одолела британку на старте Austrralian Open-2025.

Справка: Варвара Грачева — французская теннисистка, до июня 2023 года представлявшая на соревнованиях Россию. Теннисистка публично не комментировала свое отношение к войне в Украине. Из-за не однозначной позиции украинские теннисистки не жмут ей руку после матчей.

Ранее Свитолина рассказала об обратной стороне тенниса. После поражения на турнире в Монреале (Канада) украинка подверглась оскорблениям.