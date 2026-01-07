Украинский футболист забил гол в сильнейшей лиге мира (видео)

Украинец впервые отличился в первенстве Англии

В среду, 7 января, полузащитник "Брентфорда" и сборной Украины Егор Ярмолюк забил свой дебютный гол в Английской премьер-лиге (АПЛ). Исторический для украинца момент произошел в матче 21-го тура против "Сандерленда".

Что нужно знать

"Брентфорд" дома обыграл "Сандерленд" (3:0)

Ярмолюк забил во втором тайме после подачи со стандарта

Егор оформил свое первое взятие ворот в АПЛ

Ярмолюк оформил третий и последний гол в ворота гостей. Об этом сообщает "Телеграф".

На 73-й минуте матча хозяева получили право на угловой. После подачи со стандарта мяч отскочил к украинцу, который с близкого расстояния поразил ворота соперника.

Эта победа позволила "Брентфорду" подняться в зону еврокубков. Клуб украинца разместился на 5-м месте, отставая от лидирующего "Арсенала" на 15 очков. Добавим, что АПЛ считается сильнейшей лигой мира благодаря своей финансовой мощи, глубине состава команд и глобальному охвату.

21-летний Ярмолюк провел 24 матча за "Брентфорд" в текущем сезоне. На его счету 1 гол и 2 ассиста. Контракт украинца с клубом действует до 30 июня 2031 года.

Напомним, накануне гол в одном из топ-чемпионатов забил украинский футболист Артем Довбик. Форвард сборной Украины помог "Роме" подняться в зону Лиги чемпионов.