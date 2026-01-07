Український футболіст забив гол у найсильнішій лізі світу (відео)

Українець вперше відзначився у першості Англії

У середу, 7 січня, півзахисник "Брентфорда" та збірної України Єгор Ярмолюк забив свій дебютний гол в Англійській прем’єр-лізі (АПЛ). Історичний для українця момент стався у матчі 21 туру проти "Сандерленда".

Що потрібно знати

"Брентфорд" вдома обіграв "Сандерленд" (3:0)

Ярмолюк забив у другому таймі після подачі зі стандарту

Єгор оформив своє перше взяття воріт в АПЛ

Ярмолюк оформив третій та останній гол у ворота гостей. Про це повідомляє "Телеграф".

На 73-й хвилині матчу господарі здобули право на кутовий. Після подачі зі стандарту м’яч відскочив до українця, який зблизька вразив ворота суперника.

Ця перемога дозволила "Брентфорду" піднятися до зони єврокубків. Клуб українця розмістився на 5-му місці, відстаючи від "Арсеналу" на 15 очок. Додамо, що АПЛ вважається найсильнішою лігою світу завдяки своїй фінансовій могутності, глибині складу команд та глобальному охопленню.

21-річний Ярмолюк провів 24 матчі за "Брентфорд" цього сезону. На його рахунку 1 гол та 2 асисти. Контракт українця із клубом діє до 30 червня 2031 року.

Нагадаємо, напередодні гол в одному із топчемпіонатів забив український футболіст Артем Довбик. Форвард збірної України допоміг "Ромі" піднятися до зони Ліги чемпіонів.