Футболисты сборной Украины забили в одном матче топ-чемпионата (видео)

Украинцы провели блестящую игру в Испании

В воскресенье, 4 января, футболисты "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков и Владислав Ванат оформили по голу в чемпионате Испании сезона 2025/26. Это произошло в матче 18-го тура Ла Лиги против "Мальорки".

Что нужно знать

"Жирона" в гостях победила "Мальорку"

Цыганков открыл счет в игре

Ванат удвоил преимущество гостей

Встреча, проходившая на стадионе "Майорка-Сон-Муа" в городе Пальма-де-Майорка, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Жироны". Победу команде принесли украинцы.

Счет в игре открыл Цыганков. Виктор на 25-й минуте сместился с правого фланга и мощно пальнул с линии штрафной — Лео Роман отбил мяч, но переправил его в собственные ворота.

Ванат отметился голом во втором тайме. Владислав реализовал пенальти, который сам же и заработал. Под занавес игры хозяева отыграли один мяч с помощью пенальти.

Это взятие ворот помогло "Жироне" покинуть зону вылета. Добавим, что 28-летний Цыганков в текущей кампании забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи в 14 матчах на клубном уровне. 24-летний Ванат оформил 5 голов и 1 ассист в 17 матчах за "Жирону".

Ранее Цыганков оформил дубль в Ла Лиге. Это произошло в матче 16-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад" (1:2).