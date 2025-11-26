Украинский сумоист вошел в историю

Спортсмен повысился в классе

В среду, 26 ноября, украинский сумоист Аонишики Арата (настоящее имя – Даниил Явгусишин) получил ранг озеки. Данное достижение покорилось украинцу впервые в истории.

Что нужно знать:

Явгусишин выиграл Кубок императора в Японии

После историческое достижения украинца повысили в ранге

Даниил стал первым украинцем в истории в ранге озеки

Об этом сообщила Японская ассоциация сумо на своем официальном сайте. Даниил был повышен в звании с секиваки (3-й по значимости ранг в сумо) до озеки (второй по значимости ранг в сумо).

С гордостью сообщаем, что по итогам специального заседания совета директоров секиваки Аонишики (клуб Ajigawa Stable) был повышен до звания озеки. Японская ассоциация сумо

Справка:

Ранг озеки по значимости уступает только рангу йокодзуны. Ежемесячная зарплата озеки от Японской ассоциации сумо составляет 2,5 миллиона иен (около 700 тысяч грн). Это существенно больше, чем зарплата борцов более низких рангов. Помимо ежемесячного жалования озеки имеют и другие преференции. Ранг озеки может быть потерян после 2 неудачных турниров (когда поражений больше, чем побед).

Даниил Явгусишин родом из Винницы. Он взял себе псевдоним Аонишики Арата в Японии. Аонишики означает "Голубой" — отсылка к флагу Украины. Арата означает спокойствие. Кроме того, украинец взял первую часть псевдонима в честь своего тренера — Аминисики, а вторую часть — в честь Арата Яманаки, который приютил Даниила после переезда в Японию.

Как борется Аонишики

Напомним, в октябре 2025 года Явгусишин заявил о намерении получить японское гражданство. Даниил созвал пресс-конференцию, на которой отказался говорить о войне в Украине, отметив, что он сумоист и хочет говорить исключительно о сумо. В ноябре 2025 года Аонишики выиграл Кубок императора, победив на престижном турнире по дзюдо в Фукуоке (Япония).