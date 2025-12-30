Джошуа перед смертельной аварией получил в подарок оберег из Украины

Британец выжил в ДТП

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) попал в аварию во время своего турне по Нигерии. В ДТП погибли два тренера боксера.

Что нужно знать

Джошуа попал в аварию в Нигерии

В ДТП погибли тренеры боксера

Накануне трагедии Энтони получил в подарок украинскую вышиванку с символом-оберегом

Накануне трагедии AJ праздновал победу над американцем Джейком Полом. Британец в этом бою сотрудничал с командой чемпиона мира по нескольким версиям Александра Усика, а после триумфа получил подарки от украинцев, передает "Телеграф".

Усик в Майами подарил Энтони украинскую вышиванку от львовского бренда "MARYLU by Nazarchuk". Примечательно, что Александр выходил на публику в подобной вышиванке, правда, та была красного цвета.

На передней части вышиванки Джошуа изображен славянский орнамент "Алатырь". Издавна считается, что данный оберег охраняет человека, защищая от болезней невзгод и злых намерений других людей.

Усик в подобной вышиванке выходил на церемонию взвешивания

Кроме того, Джошуа получил в подарок от ВСУ часы, циферблат которых изготовлен из гильзы 105-мм снаряда. Главная деталь — секундная стрелка в виде FPV-дрона.

Напомним, Джошуа хорошо известен украинским болельщикам. Именно он дрался с Владимиром Кличко и дважды с Усиком. Британец нокаутировал Кличко-младшего и оба раза проиграл Усику решением судей.

В декабре 2025 года AJ добыл впечатляющую победу над блогером-боксером. Примечательно, что AJ решил перезагрузить свою карьеру после поражения от Даниеля Дюбуа и на этот раз отказался работать со своим тренером Беном Дэвисоном. Британец отправился в Испанию, где провел тренировочный лагерь с командой Усика. В углу Энтони в бою с Полом стоял украинский специалист Егор Голуб.