Джошуа - Пол: в нокауте обнаружили украинский след (видео)

Британец много научился у украинского чемпиона

В Майами (штат Флорида, США) состоялось большое шоу профи-бокса. В главном поединке вечера бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) нокаутировал боксера-блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО).

Что нужно знать

Джошуа остановил Пола в шестом раунде

В сети опубликовали момент, как Усик учит британца одному приему перед боем

The Ring отметил, что AJ использовал "метод Усика", чтобы нокаутировать американца

Авторитетный журнал о боксе The Ring обнаружил украинский след в нокаутирующем ударе британца. Дело в том, что AJ фактически повторил то, что показывал ему украинский чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA Super Александр Усик (24-0, 15 КО) во время тренировочного лагеря.

Отметим, Джошуа решил перезагрузить свою карьеру после поражения от Даниеля Дюбуа и отказался работать со своим тренером Беном Дэвисоном. Британец отправился в Испанию, где провел тренировочный лагерь с командой украинского чемпиона Александра Усика. В углу Энтони в бою с Полом стоял украинский специалист из команды Усика Егор Голуб.

На сайте "Телеграф" доступно видео всех боев раннего андеркарда шоу Джошуа — Пол, а также лучшие моменты главного боя. В одном из поединков Авиус Гриффин брутально нокаутировал Джастина Кардону. В мейнкарде зрители также увидели еще один нокаут. Легенда ММА "Паук" нокаутировал "Избранного" брутальным апперкотом.