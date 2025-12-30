Джошуа перед смертельною аварією отримав у подарунок оберіг з України

Британець вижив у ДТП

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) потрапив в аварію під час свого нігерійського турне. У ДТП загинули два тренери боксера.

Що потрібно знати

Джошуа потрапив в аварію в Нігерії

У ДТП загинули тренери боксера

Напередодні трагедії Ентоні отримав у подарунок українську вишиванку із символом-оберегом

Напередодні трагедії AJ святкував перемогу над американцем Джейком Полом. Британець у цьому бою співпрацював із командою чемпіона світу за кількома версіями Олександра Усика, а після тріумфу отримав подарунки від українців, передає "Телеграф".

Усик у Маямі подарував Ентоні українську вишиванку від львівського бренду "MARYLU by Nazarchuk". Цікаво, що Олександр виходив на публіку в подібній вишиванці, щоправда, та була червоного кольору.

На передній частині вишиванки Джошуа зображено слов’янський орнамент "Алатир". Здавна вважається, що цей оберіг охороняє людину, захищаючи від хвороб негараздів та злих намірів інших людей.

Усик у подібній вишиванці виходив на церемонію зважування

Крім того, Джошуа отримав у подарунок від ЗСУ годинник, циферблат якого виготовлений із гільзи 105-мм снаряда. Головна деталь – секундна стрілка у вигляді FPV-дрона.

Нагадаємо, Джошуа добре відомий українським уболівальникам. Саме він бився з Володимиром Кличком і двічі з Усиком. Британець нокаутував Кличка-молодшого й обидва рази програв Усику рішенням суддів.

У грудні 2025 року AJ здобув перемогу над блогером-боксером. Примітно, що AJ вирішив перезавантажити свою кар’єру після поразки Даніеля Дюбуа і цього разу відмовився працювати зі своїм тренером Беном Девісоном. Британець вирушив до Іспанії, де провів тренувальний табір із командою Усика. У кутку Ентоні в бою з Полом стояв український фахівець Єгор Голуб.