Боксер выдал очередную порцию отборного бреда

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что мир готовится к войне. Накануне Международный паралимпийский комитет (МПК) восстановил права и привилегии паралимпийского комитета России (ПКР), но не пустил россиян на Паралимпиаду-2026.

Что нужно знать

Валуев уверен, что мир готовится к большой войне

Николай утверждает так из-за санкций против России в спорте

РФ не пустили на Паралимпиаду-2026

Соответствующее заявление Валуева приводит gazeta.ru. По его словам, Россию не пускают на Паралимипаду и Олимпиаду только потому, что мир готовится к войне.

Когда доходит до необходимости принимать конкретные решения, не хватает политической воли ни у Паралимпийского, ни у Олимпийского комитета. Ушел Томас Бах, пришла Кирсти Ковентри. Серьезного желания изменить что-то к лучшему я не вижу. Потому что мир готовится к войне. Это грубо, звучит очень плохо, но никто этого не скрывает. Николай Валуев

На самом деле Международный паралимпийский комитет был готов пустить россиян на Паралимпийские игры-2026, однако на это не пошли мировые федерации спорта, которые принимают решение о допуске спортсменов. Представителей РФ допустили только к следж-хоккею, однако квалификационные соревнования уже прошли без России, а потому представителей РФ не будет на Паралимпиаде в Италии.

Напомним, на Олимпийских играх-2026 РФ и Беларусь будет представлена на соревнованиях исключительно в нейтральном статусе (без флага и гимна). Некоторые федерации не пустят представителей стран-агрессоров на Игры.