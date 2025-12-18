Усик стал нерукопожатным в Польше: что произошло

Польский президент отказался от встречи с украинским боксером

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, обладатель поясов WBC, IBF, WBA Super Александр Усик (24-0, 15 КО) попал в немилость польских властей. Дело в том, что боксер помог в сборе средств на восстановление музея Романа Шухевича в Львове.

Что нужно знать

Усик помог в восстановлении музея Шухевича, который был разрушен российским беспилотником

Президент Польши отказался от встречи с Александром

Прием должен был состояться в октябре 2025 года, но был отменен

Об этом сообщает польское издание Interia. По информации источника, имидж украинского боксера в Польше пострадал настолько, что президент Републики Кароль Навроцкий отказался встречаться с Усиком.

Украинец также неоднократно благодарил Польшу и поляков за все, что мы как нация сделали для его соотечественников с начала войны, развязанной Российской Федерацией. Он не раз выражал свою признательность. Однако наступил момент, когда, с польской точки зрения, украинский суперчемпион сделал необдуманный шаг. Interia

Усик публично поддержал сбор на восстановление музея Романа Шухевича. Кроме того, Александр передал свои перчатки для благотворительного аукциона, который состоялся в ноябре, и задонатил 100 тыс. грн.

Напомним, в январе 2024 года во время атаки РФ уничтожила самое ценное, что было в музее Шухевича — сам дом генерал-хорунжого УПА. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что профинансирует восстановление музея, однако реконструкция объекта так и не началась, при этом сборы на его восстановление продолжались.

Справка: Роман Шухевич — украинский политический и военный деятель, член ОУН (Организация украинских националистов), главнокомандующий Украинской повстанческой армии (УПА), борец за независимость Украины в XX веке. В Польше считают Шухевича "ответственным за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше".

Волынская трагедия (Волынская резня в польской историографии, — Ред.) произошла во времена Второй мировой войны, когда Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан, украинского и польского гражданского населения устроили взаимные этнические чистки на Волыни. Тогда погибли десятки тысяч человек.

