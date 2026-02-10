Не отпугните удачу. Что нельзя делать 10 февраля, если хотите отвадить проблемы с деньгами

Избегайте сегодня уборки и чужих зеркал

В этот вторник христиане восточного обряда чтят священномученика Харлампия. Церковный праздник принесет украинцам сильные морозы.

Святого Харлампия чтят как заступника, оберегающего от неожиданной смерти без покаяния. Его также считают покровителем домашнего скота и хранителем урожая. Верующие обращаются к нему с молитвами о защите от голода и о приумножении достатка.

В этот день в народе обычаем было печь капустные пироги. Им старались придавать круглую форму — как символ солнца, чтобы приблизить приход весны. Этой выпечкой щедро угощали соседей, близких, случайных путников по дороге в храм и тех, кто нуждался в помощи. Верили: чем больше благодарных слов услышишь за угощение, тем удачнее и благополучнее сложится год.

Что нельзя делать 10 февраля

Одалживать хлеб и соль — к проблемам с деньгами.

Мести пол — можно вымести удачу, благополучие.

Смотреть в чужие зеркала — можно притянуть к себе чужие проблемы.

Трясти и звенеть мелочью — к бедности.

Народные приметы 10 февраля

Много звезд видно ночью — к ясной и безветренной погоде.

Дрозды поют — к ранней и теплой весне.

Нет снега на земле — больше серьезных снегопадов не будет.

У кого именины 10 февраля

Сегодня именины отмечают Владимир, Георгий и Ольга.

Праздники и события 10 февраля

Всемирный день зернобобовых культур

Международный день безопасного интернета

День рождения утюга

