Усик называет его лучшим в мире: легенда бокса внезапно завершил карьеру

Знаменитый американец повесил перчатки на гвоздь

В среду, 17 декабря, американcкий боксер Теренс "Бад" Кроуфорд (42-0, 31 КО) объявил о завершении карьеры. В своем последнем бою Кроуфорд побил известного мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (63-3-2, 39 KO).

Что нужно знать

Кроуфорд попрощался с боксом на пике карьеры

Усик называет Теренса лучшим боксером в мире

"Бад" дрался с украинцем Постолом за чемпионский пояс

Соответствующий пост 38-летний Теренс опубликовал в Instagram. Боксер оставил короткий комментарий, а также поделился душевным видео.

Ухожу великим, больше нечего доказывать. Теренс Кроуфорд

Кроуфорд — один из самых успешных боксеров современности. Теренс — первый в истории боксер, завладевший 4-я основными титулами в двух весовых категориях и первый боксер, ставший абсолютным чемпионом в трех весовых категориях. Он становился чемпионом мира в пяти весах: от легкого (до 61,235 кг) до 2-го среднего (до 76,203 кг).

Лучшие нокауты в карьере Кроуфорда

Теренс выиграл все свои поединки в профи, не избегая больших имен, а также битв с более габаритными соперниками. Украинский чемпион Александр Усик называет именно Кроуфорда лучшим боксером мира вне зависимости от веса.

Я считаю, что Кроуфорд на сегодняшний день — номер один в рейтинге P4P. Это моё мнение. Александр Усик

Добавим, что Кроуфорд известен украинским болельщикам по чемпионскому поединку против Виктора Постола. Американец в июле 2016 года разгромил украинца в титульном бою.

