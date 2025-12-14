"Президент" вызвал Усика на бой в Киеве (видео)
Украинец пока не определился со следующим соперником
Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик (24-0, 15 КО) получил необычное предложение. На бой украинца вызвал легенда 90-х Айк Ибеабучи (21-0, 16 КО) из Нигерии по прозвищу "Президент".
Что нужно знать
- Ибеабучи хочет провести бой с Усиком
- Айк предложил вариант с Киевом
- "Президенту" 52 года, Усик младше его на 14 лет
Соответствующий комментарий Ибеабучи приводит worldboxingnews. "Президент" предложил Усику провести бой в любой стране, не исключив из списка даже Киев.
Ты – абсолютный чемпион. Ты – чемпион Украины. Бейся со мной в Киеве в 2026 году.
Мир хочет увидеть, вернулся ли действительно старый огонь. Когда я выиграю Кабиру, я докажу свои права на твои титулы, Усик.
24 декабря Ибеабучи проведет свой второй бой после возвращения на ринг. Нигериец сразится с Кабиру Товалави в Лагосе (Нигерия).
Отметим, Ибеабучи на данный момент 52 года. В 1999 году он нокаутировал легенду бокса, бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Криса Берда. Это была самая громкая победа в карьере Айка. В том же году боксер был заключен в тюрьму по обвинению в сексуальных домогательствах, а затем — в изнасиловании и нанесении телесных повреждений. Он отбыл 16-летний срок тюремного заключения в штате Невада (США). В августе 2025 года "Президент" вернулся на ринг.
Напомним, Усик пока не знает имя следующего соперника, хотя заявил, что хочет провести поединок против "Бронзового бомбардировщика". Также Александр не против сразиться с "Разрушителем".