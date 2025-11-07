В теннисе прогремел скандал из-за слов "слава Украине" (видео)

Экс-первая ракетка Украины неоднозначно воспринял поведение коллеги

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский резко высказался об успехе Виталия Сачко (№222 ATP) на турнире в Меце (Франция). Накануне Сачко обыграл Александра Бублика (№13 ATP) из Казахстана, после игры теннисисты обнялись.

Что нужно знать

Сачко приобнял Бублика после победы, а в следующем раунде на камеру сказал: "Слава Украине!"

Стаховский раскритиковал Виталия за это

Бублик до 2016 года выступал за Россию

Соответствующий комментарий Стаховский разместил на странице summer_sports_ukraine в Instagram. Сергей считает, что украинцу не стоило обнимать Бублика, который имеет российское происхождение, а затем говорить на камеру "Слава Украине!".

Обниматься после матча с Бубликом, чтобы потом говорить слава Украине… Сергей Стаховский

Стаховский столкнулся с критикой в сети после этого комментария. Пользователи напомнили ему аналогичную ситуацию с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Украинская теннисистка Элина Свитолина ранее пожимала ей руку, несмотря на ее российский бэкграунд.

Отметим, Сачко после Бублика выбил из турнира француза Клемана Табура. После этого Виталий произнес на камеру "Слава Украине".

Справка: Бублик — казахстанский теннисист, до 2016 года выступавший за Россию. На его счету 8 победу на турнирах уровня ATP. Казахстанец публично не комментирует войну в Украине.

Видеообзор матча Бублик - Сачко

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп спровоцировал скандал на финале US Open-2025. Появление главы Белого дома задержало проведение матча.