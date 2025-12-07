Российский чемпион опозорился после гонки (фото)

Спортсмен "сбежал" с церемонии награждения

Один из самых титулованных спортсменов России, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов продолжает свое падение. Неудачи в карьере у россиянина начались после того, как он посетил митинг Путина в Москве.

Что нужно знать

Большунов оскандалился второй раз за несколько дней

Александр не пришел на церемонию награждения

В сети раскритиковали лыжника

На этот раз Большунов опозорился в России. Спортсмен на этапе Кубка РФ в Тюмени занял 2-е место в классическом масс-старте на 20 км, но на награждение не пришел, передает ТАСС. В сборной РФ пытались оправдать спортсмена.

Он улетает домой, уже в дороге. старший тренер сборной России Юрий Бородавко

Александр Большунов пропустил церемонию награждения

В сети раскритиковали спортсмена, высмеяв его отмазку. Пользователи отметили, что Большунов попросту "об***ался".

Спавка: Большунов — один из самых титулованных спортсменов России. На его счету 9 олимпийских медалей, включая 3 золотые. Александр запятнал свое имя, посетив Z-митинг Владимира Путина в марте 2022 года. После этого от него отвернулась часть болельщиков и международные спонсоры. Из-за международного бана Александр потерял мотивацию и его уже с трудом можно назвать лучшим в РФ.

Напомним, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ранее заявила, что спортсмены из РФ и Беларуси смогут выступить на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Условия допуска такие же, какие были на Играх-2024 в Париже. Однако некоторые федерации отказались пускать представителей стран-агрессоров на Игры. Это касается и лыжного спорта. Позднее Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Суд признал отстранение российских лыжников незаконным.