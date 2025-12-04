Сбежала в Россию "из-за любви": что грозит предательнице Украины Лыскун

Спортсменка дала присягу РФ

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный высказался о скандале вокруг бывшей украинской спортсменки Софии Лыскун. Титулованная прыгунья в воду публично приняла гражданство РФ и отказалась от украинского паспорта.

Что нужно знать

23-летняя Лыскун дала присягу РФ

Спортсменка родом из Луганска

Бидный заявил, что международная карьера Софии фактически завершена

Соответствующий комментарий Бидного приводит champion.com.ua. По его словам, Украина будет требовать тотальной дисквалификации Лыскун. Кроме того, министр отметил, что София покинула расположение сборной Украины, взяв отпуск за свой счет. Она сообщала, что "у нее есть любовь, поэтому ей нужно уехать, чтобы заняться личными делами".

Мы сделаем все, чтобы она вообще не смогла выступать на международных соревнованиях за Россию. Я считаю, что это предательство, и мы будем требовать от Международной федерации тотальной дисквалификации Лыскун. Мы будем действовать в правовой плоскости. И я уверен, что на этом она закончила спортивную карьеру. Матвей Бидный

Справка: Лыскун — уроженка Луганска. Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в воду, двукратная чемпионка Европы по водным видам спорта, брала "серебро" на чемпионате мира, выигрывала "серебро" и "бронзу" на Юношеской Олимпиаде-2018. В последний раз она выступала за сборную Украины летом 2025 года.

Ранее экс-боец сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов стал членом спортивной школы ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии). Таким образом он принял присягу в ВС РФ.