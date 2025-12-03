В России требуют миллионы за "разрушенные судьбы"

Бывший биатлонист считает, что российские спортсмены стали жертвами "незаконных отстранений"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев требует деньги с международных федераций для российских спортсменов. Поводом стала победа РФ в Спортивном арбитражном суде (CAS) в деле о российских лыжниках и сноубордистах.

Что нужно знать

Российских лыжников пустили на международные соревнования в нейтральном статусе

Васильев считает, что россияне теперь должны судиться за "упущенные возможности"

Больше всего денег должен запросить Александр Большунов — главная звезда сборной РФ по лыжным гонкам

Соответствующий комментарий Васильева приводит "ВсеПроСпорт". По его словам, у российских спортсменов появилась возможность требовать компенсацию за "упущенные возможности, выгоды", ведь российским атлетам "по сути разрушили судьбы".

В любом случае теперь появляется у всех федераций и спортсменов возможность требовать компенсации за упущенные возможности, выгоды. Здесь цифры могут быть любые, особенно у лидеров, как Большунов или Непряева. Суммы могут исчисляться миллионами евро, это потенциальные спонсоры, незаработанные призовые, можно много чего найти. Не завидую международным федерациям, которые незаконно лишили наших ребят этих прав и многим по сути разрушили судьбы. Потому что эти спортсмены могли завоевать медали на чемпионатах мира, а международная федерация лишила их этой возможности. Если рассуждать масштабно, то ребятам надо компенсировать хотя бы финансово эти упущенные шансы. Большунов просто должен подать иск к FIS за незаконное отстранение, потому что та сторона должна за это ответить. Встречный иск и дайте мне мою упущенную выгода. Александр — один из ведущих лыжников мира, который мог завоевать золотые медали, которые оценить очень сложно. Там речь может идти о десятках миллионов. По суммам вопрос, конечно, к юристам, а в том, что подавать надо иск, вообще не сомневаюсь в этом. Всем надо это сделать, чтобы компенсировать упущенную выгоду. Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев

Напомним, российские лыжники были отстранены от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В декабре 2025 года CAS обязал FIS допустить россиян к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах, причем без каких-либо ограничений. Это совпадет с позицией Международного олимпийского комитета (МОК), который решил допустить РФ к Играм-2026 по тем же правилам, действовавшим на Олимпиаде в Париже (без флага и гимна).