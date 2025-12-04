Бывший член сборной Украины присягнул на верность армии России

Спортсмен вступил в ряды армии РФ

Экс-боец сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов стал членом спортивной школы ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии). Соответственно он принял присягу в ВС РФ.

Что нужно знать

Бывший украинский спортсмен родом из Рубежного (Луганская область)

Об этом сообщает telegram-канал Mash на спорте. Таким образом, Кузнецов стал военнослужащим РФ и членом сборной России.

Сергей был военнослужащим украинской армии, служил во Львовской области. По его словам, он получил ранение на передовой и попал в госпиталь. Там он решил сбежать в Россию к родственникам. Для этого он поступил в военный университет, занялся армейским рукопашным боем и стал членом сборной Украины. Вместе с национальной командой он поехал на чемпионат Европы в Польше, откуда сбежал в Чехию, а после — в Москву. В России он представляет команду так называемой "ЛНР".

Напомним, спортсмены ЦСКА являются действующими военнослужащими российской армии, однако это не мешает международным спортивным федерациям давать им "нейтральный" статус. К примеру. саблистки Софья Великая и Яна Егорян выступили на чемпионате мира-2025 в Тбилиси (Грузия), хотя имеют офицерские звания в РФ.