Непобедимый украинский боксер отправил поляка в кому (видео)

Бойцы устроили кровавый бой

В Хелме (Польша) завершился большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг вышли непобедимые Михал Сочинский из Польши и Рамазан Муслимов из Украины.

Что нужно знать:

Муслимов победил Сочинского в Польше

Судья в ринге довел дело до убийственного нокаута

Украинец завоевал пояс WBC Baltic

Муслимов имел тотальное преимущество в ринге, однако судья до последнего не останавливал бой, что едва не привело к трагедии. Об этом сообщает ua.tribuna.

Рамазан уже в первом раунде дважды уложил соперника на канвас. Во время второго нокдауна произошел откровенный цирк. Поляк потерял капу, которую ему меняли около минуты, вероятно, чтобы тот восстановился. Так и произошло. Уже во втором раунде Михал отправил украинца в нокдаун.

Однако это не помогло "домашнему" бойцу. Украинец еще трижды отправлял оппонента на канвас в 3, 6 и 7 раундах, после чего произошел жуткий нокаут. Сочинский "поймал" убийственную двойку и оказался в глухом нокауте. Поляк пришел в себя лишь в карете скорой помощи.

UPD: промоутер Анджей Василевски сообщил изданию Przegląd Sportowy Onet, что Сочинский находится в состоянии искусственной комы. Врачи контролируют ситуацию.

Добавим, что 30-летний Муслимов одержал свою 9-ю победу в профи. 27-летний Сочинский впервые проиграл, имея на своем счету 11 побед. Украинец завоевал второстепенный пояс WBC Baltic в первом тяжелом весе (до 90,718 кг).

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBС и IBF в супертяжелом весе Александр Усик освободил титул WBO. Украинец больше не является абсолютным чемпионом мира.