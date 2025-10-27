Именитый спортсмен стал лицом российского бокса

В понедельник, 27 октября, известный боксер из Филиппин Мэнни Пакьяо официально занял должность вице-президента Международной ассоциации бокса (IBA). Эта организация находится под влиянием Кремля и управляется другом Путина Умаром Кремлевым.

Что нужно знать

Пакьяо получил должность в пророссийской организации IBA

Президентом IBA является друг Путина Кремлев

Мэнни будет продвигать ценности IBA в мире

О назначении Пакьяо сообщает пресс-служба IBA на своем официальном сайте. На этой должности Мэнни будет продвигать идеалы Ассоциации по всему миру, консультировать президента и Совет директоров по стратегическим вопросам в рамках своей компетенции и представлять IBA на крупных международных мероприятиях и инициативах.

Под дальновидным руководством президента Умара Кремлева IBA вступила в Золотую Эру — эпоху, когда каждый боксёр из любой страны может мечтать, сражаться и добиваться успеха на равных условиях. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этой миссии — сделать так, чтобы ни один молодой боксёр не остался позади, ни один чемпион не был забыт, и ни одна страна не была исключена. В качестве вице-президента я посвятю себя наведению мостов — между любителями и профессионалами, между Востоком и Западом, между поколениями и культурами. Я верю, что бокс способен объединять людей так, как никогда не сможет политика. Он способен менять жизни, преобразовывать сообщества и нести мир туда, где есть разногласия. Мэнни Пакьяо

Справка: Мэнни Пакьяо — один из величайших профессиональных боксеров всех времен. Единственный в истории чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях. Бывший сенатор Филиппин с 2016 по 2022 год.

Как боксировал Пакьяо

Ранее на мероприятии IBA засветился британец Тайсон Фьюри. "Цыганский король" у себя в соцсетях прорекламировал Кремлева.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) исключил IBA из своего состава из-за коррупции и влияния РФ. На Олимпиаде-2024 МОК сам проводил олимпийский турнир по боксу. На фоне конфликта пророссийская организация разогнала грандиозный скандал на Олимпиаде, обвинив МОК в допуске мужчины на женский турнир по боксу. Страны, которые отказались выступать под эгидой IBA создали новую боксерскую федерацию — World Boxing. МОК в 2025 году признал эту организацию. Позднее Федерация бокса Украины присоединилась к World Boxing.