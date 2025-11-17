Выкинули с ринга и засудили: на Кубке мира по боксу прогремели скандалы с украинцами (видео)

Украинские боксеры громко стартовали на турнире

В Индии после старта Кубка мира по боксу произошло сразу два инцидента с украинскими боксерами. Моменты попали в прямую трансляцию соревнований.

Что нужно знать

Кубок мира по боксу стартовал в городе Большая Нойда (Индия)

Украинский боксер Ражба вылетел за пределы ринга после броска соперника

Тяжеловес Халецкий считает, что его засудили

В первый соревновательный день украинский боксер Матвей Ражба оказался за пределами ринга после борцовского приема соперника. Об этом сообщает "Телеграф".

Матвей дал австралийцу Марлону Севехону конкурентный бой, однако все же проиграл единогласным решением. Под занавес 3-го раунда Матвей пошел в очередную атаку, а соперник просто выбросил его из ринга.

В стартовый игровой день на ринг также вышел украинец Андрей Халецкий. Украинцу, который выступает в категории 90 кг+, противостоял "домашний" боксер Нарендер Нарендер. В итоге Андрей проиграл, однако украинец тут же выразил недовольство решением судей. Халецкий не стал пожимать руку сопернику, что спровоцировало скандал на турнире.

К слову, Кубок мира по боксу проходит под эгидой World Boxing. Данная федерация была создана после того, как Международная ассоциация бокса (IBA) погрязла в коррупции. Кроме того, данная организация напрямую связана с Кремлем.

На Олимпиаде-2024 Международный олимпийский комитет (МОК) сам проводил олимпийский турнир по боксу. В ответ пророссийская организация разогнала грандиозный скандал на Олимпиаде, обвинив МОК в допуске мужчины на женский турнир по боксу. Страны, которые отказались выступать под эгидой IBA создали новую боксерскую федерацию — World Boxing. МОК в 2025 году признал эту организацию. Позднее Федерация бокса Украины присоединилась к World Boxing.