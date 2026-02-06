"Мне жалко ее": Алхим снова в центре скандала из-за украинского языка (фото)
Блогерша снова угодила в языковый скандал
Анна Алхим — известная украинская блогерша, которая слила своего женатого любовника на всю страну, не раз попадала в языковые скандалы. Девушка принципиально не переходит на украинский язык в публичном пространстве и слушает русскую музыку, за что не раз попадала в немилость у пользователей сети. Так и в этот раз Анна угодила в новый скандал.
Как оказалось, Алхим обратилась к украиноязычному французу-блогеру Николасу, который преподает французский язык. Она написала ему в соцсети с просьбой взять уроки языка, но сделала это на русском языке.
Здравствуйте. Хочу записаться на изучение французского, индивидуально
Однако Николас проявил невероятную проукраинскую позицию и ответил скандальной блогерше на украинском языке и заявил, что не понимает русский.
Вітаю! Я не розумію. Можна українською, будь ласка
Парень выложил скриншоты переписки с Алхим в своих Instagram-сторис. Он отметил, что даже за деньги не может предать свои принципы.
За деньги нельзя предать свои принципы. Мне жаль ее. Правда, молюсь о ее покаянии. Пусть Господь откроет ее сердце для истины
В комментариях к публикации пользователи поддержали француза и предложили Алхим ехать жить в Россию и там разговаривать на русском языке. Однако, нашлись и те, кто обвинил блогера в попытке пропиариться на имени скандальной Алхим.
Вот что писали люди в комментариях:
- Сюр, француз уважает страну, в которой проживает больше, чем гражданка этого государства.
- Ну отказал и отказал, но попиариться на ее имени надо, иначе кто бы знал о нем.
- Француз, выучивший украинский язык, ну молодец
- А зачем ей учить французский? Пусть бы дальше говорила по-русски, какие-то проблемы?
- Молодчина мужик, он еще ласково ответил.
- А с чего это Алхим взяла, что француз должен понимать язык России, на котором она общается? У нее уже мышление, как у россиян, считающих, что иностранцы должны понимать их русский.
