"Мне жалко ее": Алхим снова в центре скандала из-за украинского языка (фото)

Блогерша снова угодила в языковый скандал

Анна Алхим — известная украинская блогерша, которая слила своего женатого любовника на всю страну, не раз попадала в языковые скандалы. Девушка принципиально не переходит на украинский язык в публичном пространстве и слушает русскую музыку, за что не раз попадала в немилость у пользователей сети. Так и в этот раз Анна угодила в новый скандал.

Как оказалось, Алхим обратилась к украиноязычному французу-блогеру Николасу, который преподает французский язык. Она написала ему в соцсети с просьбой взять уроки языка, но сделала это на русском языке.

Здравствуйте. Хочу записаться на изучение французского, индивидуально написала Алхим

Однако Николас проявил невероятную проукраинскую позицию и ответил скандальной блогерше на украинском языке и заявил, что не понимает русский.

Вітаю! Я не розумію. Можна українською, будь ласка написал Николас

Парень выложил скриншоты переписки с Алхим в своих Instagram-сторис. Он отметил, что даже за деньги не может предать свои принципы.

За деньги нельзя предать свои принципы. Мне жаль ее. Правда, молюсь о ее покаянии. Пусть Господь откроет ее сердце для истины написал Николас

В комментариях к публикации пользователи поддержали француза и предложили Алхим ехать жить в Россию и там разговаривать на русском языке. Однако, нашлись и те, кто обвинил блогера в попытке пропиариться на имени скандальной Алхим.

Вот что писали люди в комментариях:

Сюр, француз уважает страну, в которой проживает больше, чем гражданка этого государства.

Ну отказал и отказал, но попиариться на ее имени надо, иначе кто бы знал о нем.

Француз, выучивший украинский язык, ну молодец

А зачем ей учить французский? Пусть бы дальше говорила по-русски, какие-то проблемы?

Молодчина мужик, он еще ласково ответил.

А с чего это Алхим взяла, что француз должен понимать язык России, на котором она общается? У нее уже мышление, как у россиян, считающих, что иностранцы должны понимать их русский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что против скандальной Анны Алхим открыли еще одно дело. За что и сколько лет за решеткой ей грозит.