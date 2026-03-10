Когда Вербное воскресенье в 2026 году и что категорически нельзя делать в этот день

Этот праздник отмечается за неделю до Пасхи

Вербное воскресенье — большой праздник, который символизирует вход Господа в Иерусалим. Это один из важнейших христианских праздников, который отмечается ровно за неделю до Пасхи.

"Телеграф" рассказывает, когда в 2026 году Вербное воскресенье и что нельзя делать в этот праздник.

Когда Вербное воскресенье?

В 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля. Соответственно, Вербное воскресенье будет отмечаться 5 апреля — ровно за неделю до большого христианского праздника.

В этот день существуют определенные традиции, которых придерживаются верующие. Главный ритуал этого праздника — освящение вербы. Оно совершается на праздничном богослужении (вечером в субботу или утром в воскресенье). Считается, что освященные ветви приносят в дом благодать и защиту.

Есть также старая добрая традиция слегка хлопать родных и друзей ветками вербы со словами: "Не я бью, верба бьет!". Считается, что это дарует здоровье на весь год.

Освященную вербу приносят из храма домой и ставят в вазу без воды у икон и хранят до следующего года. Она считается оберегом для дома.

В этот день продолжается Великий пост, поэтому существуют ограничения в еде. Однако в праздник все же действуют определенные послабления. Так, например, можно употреблять рыбу и немного красного вина.

Вербеное воскресенье в Украине. Фото: Getty Images

Что нельзя делать в Вербное воскресенье?

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя убирать в доме, стирать, делать что-то в огороде.

Не рекомендуется шить, вязать и вышивать.

Не стоит ругаться, сквернословить и желать кому-то зла — считается, что негатив вернется сторицей.

Запрещено чрезмерное веселье и танцы, вечеринки и пышные гуляния.

