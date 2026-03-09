Семья нардепа Соболева сменила дом в США и купила дорогое авто: что еще нового в декларации

Незадолго до полномасштабного вторжения РФ семья Соболева перебрались в США

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев имеет в бесплатном пользовании частный дом в США. А его супруга купила дорогой автомобиль в прошлом году.

Об этом говорится в ежегодной декларации народного депутата, опубликованной на сайте НАПК. Речь идет о доме на 133 квадрата, который находится в бесплатном пользовании всей семьи нардепа. Хозяином является иностранный гражданин.

До этого семейство народного избранника также бесплатно пользовалось домом в США, но на 173 квадрата. Собственником был этот же гражданин. Как писали СМИ, незадолго до полномасштабного вторжения РФ семья Соболева перебрались в США, где получила временную защиту.

Также супруга Соболева в 2025 году обзавелась автомобилем Toyota RAV 4 2025 года выпуска за 1 939 175 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что семья украинских чиновников Лабазюк любит дорогие часы. Однако декларировать всю свою коллекцию, вероятно, не успевает. Общая стоимость коллекции оценивается в около восьми миллионов гривен. Помимо этого семейство в 2022 году смогло приобрести квартиру всего за 100 тысяч гривен.