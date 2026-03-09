Гулянка с российской музыкой, несмотря на комендантский час? В Днепре ночной клуб влип в скандал (фото, видео)

Мнения пользователей о происшествии разделились

В Днепре в ночь на 9 марта один из местных ночных клубов, несмотря на комендантский час, работал почти до 5 утра. Более того, посетители не стеснялись вести онлайн-трансляцию в соцсетях и показывать гулянку.

Как сообщают местные каналы, громкая тусовка прошла в клубе "Империя". Кроме нарушения комендантского часа, также есть информация о звучании на территории заведения российской музыки. "Телеграф" пытался связаться с администрацией клуба, но трубку никто не поднял.

"Пишут, что н/к "Империя" работает в комендантский час, еще и крутит русскоязычный контент", — говорится в сообщении.

Ночной клуб "Империя" в Днепре

В сети также появились отрывки трансляции посетителей клуба, подтверждающие, что он работал в запрещенное время. По данным медиа, один из клиентов "Империи" вел прямой эфир почти всю ночь, примерно до 4 утра. При этом некоторые из посетителей пренебрежительно отзывались обо всех, кому такой "отдых" не по душе.

В комментариях пользователи были возмущены этим скандалом, ведь большинство считают такие тусовки неприемлемыми на пятый год полномасштабной войны. Однако были и те, кто писал, что ничего плохого в отдыхе нет. Люди пишут:

Что ж в головах… Люди! Или вы нелюди! Сколько смертей… горя…

Вот он — мир, где войны "не существует".

Ничего плохого не вижу. Живем здесь и сейчас. Завтра может не быть.

Вопрос к руководству клуба. Как так на пятый год войны?

Что известно о ночном клубе "Империя"

Этот клуб был открыт в 2010 году, на то время он позиционировал себя как один из лучших в городе. Правда, со временем репутация клуба значительно упала, основная причина: потасовки во время вечеринок. Находится "Империя" по адресу: Набережная Победы, 38.

Ночной клуб "Империя". Фото: открытые источники

Известно, что на каждом этаже клуба одновременно может разместиться до 500 человек. "Империя" имеет одну танцевальную площадку и бар, на втором этаже — столики и VIP-зона. Площадь клуба позволяет вместить до 800 человек. Пускают сюда людей от 18 до 40 лет. График работы клуба до 2022 года — с 22:00 до 5:00. Заметим, что в сети почти нет актуальной информации о работе "Империи".

