Весна набирает обороты: когда в Днепре будет теплее всего и вернется ли похолодание

В город к 18 марта могут прийти кратковременные дожди

В ближайшие десять дней в Днепре ожидается преимущественно спокойная и теплая для начала марта погода. Однако в конце периода синоптическая ситуация изменится — температура несколько снизится, а в середине следующей недели возможны осадки.

Как будет прогреваться воздух до 18 марта и когда прогнозируются вероятные дожди, сообщили в двух синоптических ресурсах. Подробнее о погоде написал "Телеграф".

В понедельник, 9 марта, в городе прогнозируют переменную облачность, по данным "Погода.Мета". Дневная температура воздуха поднимется до +9 °C, а ночью опустится до 0 °C. Уже во вторник, 10 марта, ожидается больше солнца и заметное потепление — днем воздух прогреется до +13 °C, а ночная температура составит около +2 °C.

Чего ждать от погоды в ближайшие 10 дней. Фото: Погода.Мета

В среду и четверг, 11-14 марта, в городе сохранится солнечная и сухая погода. Дневная температура будет достигать +14 °C, а ночью будет колебаться в пределах +3…+5 °C.

В выходные погода останется достаточно комфортной. В воскресенье, 15 марта, станет немного прохладнее — примерно +11 ° C днем и около +3 ° C ночью. На небе появится больше облаков.

Начало следующей недели принесет постепенное похолодание. В понедельник, 16 марта, дневная температура снизится до +7 °C, небо будет преимущественно облачным. Во вторник, 17 марта, синоптики прогнозируют дождь и температуру также около +7 °C днем. В среду, 18 марта, осадки могут прекратиться, однако погода останется облачной, а температура поднимется до +9 °C.

Что прогнозируют в других ресурсах

Похожим прогнозом поделились в "Meteofor". По их данным, 9-15 марта в городе будет держаться теплая погода, воздух местами будет прогреваться до +15 градусов. Лишь с понедельника, 16 марта, температура будет понемногу опускаться — от +10 до +8 градусов. Во вторник, 17 марта, ожидаются дожди.

Как прогреется город в эти дни. Фото: Метеофор

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве также потеплеет в ближайшие дни, однако впоследствии температура может несколько снизиться, а также возможны дожди.