Метки высших сил: 5 признаков, что в роду были сильные маги и ясновидящие

Как узнать, что у человека есть магические способности — для этого есть пять верных примет.

Украина славится древними традициями и сильными людьми, которые обладали самыми неординарными способностями. Все слышали про пророчества мольфара Нечая, про украинский город ведьм Тетиев, про то, что практически в каждом населенном пункте найдется своя ворожка или целительница.

Не исключено, что у многих из нас могут быть способности ясновидения или прочие магические силы. Как узнать такого человека? Есть 5 верных примет.

Родинки

Это первая примета, о которой вспоминают, говоря про магию. Считается, что высшие силы стремятся с рождения отметить своей меткой подвластного им человека. Это могут быть отметины на теле в виде небесных тел: звезды или полумесяца, который еще могут назвать серпом в виду схожести символов.

Глаза

Глаза — зеркало души, говорил классик и не ошибался. Очень молодые, блестящие глаза на пожилом лице, что может быть более странным. Такая особенность подчеркивает сильную энергетику личности, ее мощные способности. Также на это указывают глаза разного цвета.

Гетерохромия редко встречается, и сразу привлекает внимание. Фото: pixabay.com

Слова, которые сбываются

Случайно сказанное слово воплощается в реальность, замечали такое? Немногословная соседка невзначай отмахнулась и что-то пробурчала, а сказанное ею потом сбылось к неожиданности для всех. Да, это не случайность, она видела, чувствовала будущее.

Привлекательность в любом возрасте

Есть люди, которые в любом возрасте выглядят привлекательно, заманчиво. Даже в морщинках это лицо вызывает интерес и не зря.

Линии ведьмы на ладони

Хироманты в курсе, какие линии на ладони способны подсказать, что у этого человека есть способности к магии и колдовству. Главное из этих знаний: крест или треугольник, находящийся под указательным пальцем или в центре ладони.

Крест на ладони. Фото: pinterest.com

Что касается уединенного образа жизни или темной (черной) одежды: это не самый надежный признак украинских магов и мольфаров, но все же при стечении прочих примет есть смысл задуматься.

Кстати, кто-то думает, что ведьмы стремятся прочь от церквей и прочих намоленных мест. Это не совсем не так, ведь есть особые ритуалы, которые проводятся только под крышей освещенного здания. Поэтому быть верной приметой это не может.

