Где в Киеве мог быть проспект Кличко. У местности есть интересная особенность

Новое название он получил в рамках декоммунизации

В Киеве мог бы появиться проспект имени действующего мэра столицы Виталия Кличко. Однако предложение поддержали слишком мало жителей, и его переименовали в честь украинского поэта.

В 2025 году на сайте Киевсовета была опубликована петиция с предложением переименовать проспект Маршала Рокоссовского в столице на проспект Виталия Кличко. За нее отдали только 457 голосов из 6 тысяч необходимых.

Автор петиции аргументировал свое предложение тем, что имя Виталия Кличко широко известно в Украине и за ее пределами как чемпиона мира по боксу, общественного и политического деятеля. Он отметил, что появление проспекта, названного в его честь, способствовало бы формированию положительного имиджа Киева.

Проспект Дмитрия Павличко

Однако из-за низкой общественной поддержки идеи, в рамках декоммунизации проспект получил название в честь украинского поэта, переводчика и общественно-политического деятеля Дмитрия Павличко. С 2004 года он является героем Украины. Переименование стало частью широкого процесса деколонизации городского пространства Киева.

До 2025 года проспект назывался в честь советского военного деятеля маршала Константина Рокоссовского. Он находится в Оболонском районе Киева, на жилом Минском массиве. Проходит от Полярной улицы до улицы Юрия Кондратюка.

Интересно, что проспект Дмитрия Павличко является самым коротким из всех проспектов столицы. Его длина составляет всего 680 метров. В 1960-е годы он был спроектирован под названием Бульварная улица, так как посреди проезжей части есть бульвар. Название в честь советского военачальника и Маршала Польши Константина Рокоссовского появилось в 1970 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Киеве впервые переименовали улицы и какие из них сохранились до сих пор. Первую масштабную "ревизию" названий столица пережила еще в 1869 году.