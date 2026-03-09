Во Львове вжарит до +17 градусов: когда будет такая температура

Целую неделю будет солнце

Погода во Львове в марте будет по-настоящему весенней. В ближайшие дни город накроет волна тепла.

Синоптики портала Meteofor прогнозируют стабильную солнечную погоду без осадков. Температурные показатели будут уверенно держаться выше десятиградусной отметки.

Самые теплые дни марта

Ближайшую неделю обещает быть чрезвычайно кротким. Уже в среду, 11 марта, львовяне увидят на термометрах пиковые значения этого периода – воздух прогреется до рекордных +17°C.

В четверг и вторник температура лишь немного уступит лидеру, держась на уровне +16°C. Все это время небо будет совершенно чистым, а яркое солнце будет только усиливать ощущение ранней весны.

Прогноз на выходные и изменение настроения неба

Ближе к концу недели температурный фон станет постепенно снижаться, однако погода все равно будет оставаться комфортной. В пятницу ожидается около +15°C, а в субботу и воскресенье столбики термометров опустятся до +13°C и +12°C соответственно.

Следует обратить внимание на ветер: в середине недели и в субботу возможны порывы до 9 м/с, что будет добавлять легкую прохладу, несмотря на солнечную активность.

