Весеннее тепло уже близко: на этой неделе Харькове температура подскочит до +14

После прохладных утренников придет настоящая весна

В Харькове ожидается постепенное, но ощутимое потепление. Неделя с 9 по 15 марта сулит приятные температурные изменения для горожан. После свежих утренников с температурой около +2 градусов воздух будет ежедневно прогреваться все больше. В конце недели в городе будет чувствоваться настоящее дыхание весны.

По данным Ventusky, ближе к концу недели столбики термометров могут подняться до +15°C. Однако утра все еще остаются холодными, поэтому не спешите прятать тёплую одежду.

В воскресенье, 9 марта, погода будет относительно мягкой. Ночью и утром температура будет опускаться до +2 градусов, тогда как днем воздух прогреется до +8°C. День обещает быть спокоен без резких изменений.

Погода в Харькове на 19 марта.

Уже во вторник, 10 марта, в городе станет ощутимо теплее. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +11 градусов днем, что придаст ощущение настоящей весны.

Погода в Харькове на 10 марта.

Еще теплее будет среда, 11 марта. По предварительным прогнозам температура воздуха поднимется до +13°C, а погода будет почти безветренной. Подобные условия сохранятся и в четверг, 12 марта, когда в Харькове ожидается мягкая и комфортная погода.

Погода в Харькове на 12 марта.

Наибольшее потепление прогнозируют в пятницу, 13 марта. В этот день столбики термометров могут подняться до +14 градусов, что станет самым теплым показателем недели.

Погода в Харькове на 13 марта.

В субботу тепло сохранится – синоптики прогнозируют примерно +13°C днем. Однако уже в воскресенье, 15 марта, погода несколько изменится. Температура воздуха немного снизится, хотя все равно будет оставаться весенней – около +11 градусов.

Погода в Харькове на 15 марта.

