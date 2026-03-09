Де в Києві міг бути проспект Кличка. Місцевість має цікаву особливість

Нову назву він отримав у рамках декомунізації

В Києві міг би б з'явитися проспект імені чинного мера столиці Віталія Кличка. Однак пропозицію підтримали занадто мало жителів і його перейменували на честь українського поета.

У 2025 році на сайті Київради було опубліковано петицію з пропозицією перейменувати проспект Маршала Рокосовського у столиці на проспект Віталія Кличка. За неї віддали лише 457 голосів із 6 тисяч необхідних.

Автор петиції аргументував свою пропозицію тим, що ім’я Віталія Кличка широко відоме в Україні та за її межами як чемпіона світу з боксу, громадського та політичного діяча. Він зазначив, що поява проспекту названого на його честь, сприяло б формуванню позитивного іміджу Києва.

Проспект Дмитра Павличка

Однак через низьку суспільну підтримку ідеї, в рамках декомунізації проспект отримав назву на честь українського поета, перекладача та громадсько-політичного діяча Дмитра Павличка. З 2004 року він є героєм України. Перейменування стало частиною широкого процесу деколонізації міського простору Києва.

До 2025 року проспект мав назву на честь радянського військового діяча маршала Костянтина Рокосовського. Він розташований в Оболонському районі Києва, на житловому Мінському масиві. Пролягає від Полярної вулиці до вулиці Юрія Кондратюка.

Цікаво, що проспект Дмитра Павличка є найкоротшим з усіх проспектів столиці. Його довжина становить всього 680 метрів. У 1960-ті роки він був спроєктований з назвою Бульварна вулиця, адже посеред проїзної частини є бульвар. Назва на честь радянського воєначальника та Маршала Польщі Костянтина Рокоссовського з'явилася у 1970 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Києві вперше перейменували вулиці та які з них збереглися до сьогодні. Першу масштабну "ревізію" назв столиця пережила ще у 1869 році.