Известный город в Украине хотели назвать Бирзула. Где он находится на карте
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В городке проживает около 40 тысяч человек
Город Подольск в Одесской области получил свое название в мае 2016 года в рамках декоммунизации. С 1935 года он назывался Котовск, в честь коммунистического деятеля Григория Котовского.
Как сообщал Одесский областной совет, решение о переименовании города поддержали 265 народных депутатов. Были и другие варианты названия тогдашнего Котовска.
В частности, предлагали вернуть городу историческое название — до 1935 года оно называлось Бирзула. Также предлагались варианты "Покровск" и "Успенск".
Однако большинство местных жителей высказались за переименование своего города в Подольск. Название связано с географией — город расположен на юго-востоке Подольской возвышенности, в пределах исторического Подолья.
Подольск – это самый большой город севера Одесской области, он является центром Подольского района. Город является важным железнодорожным узлом с развитой инфраструктурой железнодорожных предприятий. Также в Подольске есть промышленные предприятия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще могли назвать город Вараш в Ровенской области, который также получил новое название в рамках декоммунизации. Раньше он назывался Кузнецовск – в честь советского разведчика.