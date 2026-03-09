Известный город в Украине хотели назвать Бирзула. Где он находится на карте

В городке проживает около 40 тысяч человек

Город Подольск в Одесской области получил свое название в мае 2016 года в рамках декоммунизации. С 1935 года он назывался Котовск, в честь коммунистического деятеля Григория Котовского.

Как сообщал Одесский областной совет, решение о переименовании города поддержали 265 народных депутатов. Были и другие варианты названия тогдашнего Котовска.

В частности, предлагали вернуть городу историческое название — до 1935 года оно называлось Бирзула. Также предлагались варианты "Покровск" и "Успенск".

Однако большинство местных жителей высказались за переименование своего города в Подольск. Название связано с географией — город расположен на юго-востоке Подольской возвышенности, в пределах исторического Подолья.

Подольск – это самый большой город севера Одесской области, он является центром Подольского района. Город является важным железнодорожным узлом с развитой инфраструктурой железнодорожных предприятий. Также в Подольске есть промышленные предприятия.

