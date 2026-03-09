Відоме місто в Україні хотіли назвали Бірзула. Де воно знаходиться на карті

У містечку проживає близько 40 тисяч людей

Місто Подільськ в Одеській області отримало свою назву у травні 2016 року в рамках декомунізації. З 1935 року воно мало назву Котовськ, на честь комуністичного діяча Григорія Котовського.

Як повідомляла Одеська обласна рада, рішення про перейменування міста підтримали 265 народних депутатів. Були й інші варіанти назви тодішнього Котовська.

Зокрема пропонували повернути місту історичну назву — до 1935 року воно мало назву Бірзула. Також пропонувалися варіанти "Покровськ" та "Успенськ".

Однак більшість місцевих мешканців висловилися за перейменування свого міста у Подільськ. Назва пов'язана з географією — місто розташоване на південному сході Подільської височини, у межах історичного Поділля.

Подільськ — це найбільше місто півночі Одеської області, воно є центром Подільського району. Місто є важливим залізничним вузлом з розвинутою інфраструктурою залізничних підприємств. Також у Подільську є промислові підприємства.

