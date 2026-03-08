Весняне тепло вже близько: на цьому тижні у Харкові температура підскочить до +14

Після прохолодних ранків прийде справжня весна

У Харкові очікується поступове, але відчутне потепління. Тиждень з 9 по 15 березня обіцяє приємні температурні зміни для містян. Після свіжих ранків із температурою близько +2 градусів повітря щодня прогріватиметься дедалі більше. Наприкінці тижня у місті відчуватиметься справжній подих весни.

За даними Ventusky, ближче до кінця тижня стовпчики термометрів можуть піднятися до +15°C. Однак ранки все ще лишаються холодними, тому не поспішайте ховати теплий одяг.

У неділю, 9 березня, погода буде відносно м’якою. Уночі та зранку температура опускатиметься приблизно до +2 градусів, тоді як вдень повітря прогріється до +8°C. День обіцяє бути спокійним без різких змін.

Погода у Харкові на 19 березня. Фото: ventusky

Уже у вівторок, 10 березня, у місті стане відчутно тепліше. Синоптики прогнозують підвищення температури до +11 градусів вдень, що додасть відчуття справжньої весни.

Погода у Харкові на 10 березня. Фото: ventusky

Ще теплішою буде середа, 11 березня. За попередніми прогнозами, температура повітря підніметься до +13°C, а погода буде майже безвітряною. Подібні умови збережуться і в четвер, 12 березня, коли в Харкові також очікується м’яка та комфортна погода.

Погода у Харкові на 12 березня. Фото: ventusky

Найбільше потепління прогнозують у п’ятницю, 13 березня. У цей день стовпчики термометрів можуть піднятися до +14 градусів, що стане найтеплішим показником тижня.

Погода у Харкові на 13 березня. Фото: ventusky

У суботу тепло збережеться — синоптики прогнозують приблизно +13°C вдень. Однак уже в неділю, 15 березня, погода дещо зміниться. Температура повітря трохи знизиться, хоча все одно залишатиметься весняною — близько +11 градусів.

Погода у Харкові на 15 березня. Фото: ventusky

