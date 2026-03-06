Жителей еще одного села Сумщины вывезли в Россию: сколько гражданских в плену у Кремля

Такие случаи являются сложными, поскольку возвращение гражданских — непростая процедура

Жителей украинского села Сопич в Сумской области насильно вывезли на территорию России. Речь идет о 19 местных, которые ранее отказались от эвакуации и оставались в приграничной деревне Эсманской общины.

Что нужно знать:

Сейчас эти люди находятся в одном из населённых пунктов Брянской области

Российский пропагандистский телеканал "Вести" опубликовал интервью с этими людьми

За последние годы в Сопиче проживало около 300 человек

Об этом пишет сумское издание "Кордон. Медіа". Отмечается, что российский пропагандистский канал "Вести" показал интервью с этими людьми.

Как оказалось, российские военные вывезли этих людей в поселение в Брянской области. Там сейчас они все вместе и находятся.

Жители Сопича, которых вывезли в РФ. Фото: "Кордон.Медіа"

В материале издания указано, что на кадрах в росСМИ действительно жители Сопича. Эту информацию подтвердили источники. Также глава общины Сергей Минаков сообщал , что связь с этими людьми была потеряна.

За последние годы в Сопиче было около 300 жителей. Однако постепенно они выезжали из приграничного села. Но те 19 человек, несмотря на все риски, остались и написали заявления на отказ от эвакуации. А в Сопиче, как и в соседних селах этой же общины, Комаровцы, Бобиловцы, Харьковцы, Сидоровцы враг не оставлял попытки инфильтрироваться еще с декабря прошлого года. Однако в других селах люди уже давно не жили.

Сопич на карте. Скриншот: DeepState

Так выглядел Сопич до полномасштабной войны:

Остановка в Сопиче. Фото: Facebook/Сергей Минаков

Сопич до полномасштабной войны. Фото: Василий Ушачев

А так после полномасштабного вторжения россиян:

Сопич во время полномасштабной войны. Фото: Василий Ушачев. Колаж - Глухів.City

Похищение людей на Сумщине в декбаре 2025

Следует напомнить, что это не первое похищение людей на территорию России. В декабре 2025 года подобная ситуация была в селе Грабовское Краснопольской общины. Тогда россияне похитили около полусотни гражданских.

Предварительно 18 декабря военные РФ незаконно задержали около 50 гражданских лиц, удерживали их без доступа к средствам связи и надлежащим условиям, а 20 декабря вывезли на территорию России. Детей среди них не было.

Грабовское на карте. Скриншот: DeepState

В чем сложности с похищением гражданских

С начала полномасштабной войны Россия вывезла и удерживает тысячи украинских гражданских. Однако вернуть таких людей значительно сложнее, чем военнопленных, поскольку для их обмена практически нет работающего механизма.

Главная сложность заключается в том, что система обменов в основном касается военных. Как правило, военнопленных меняют по принципу "военные на военных". Для гражданских такая процедура фактически не предусмотрена, поэтому их освобождение требует отдельных переговоров и часто занимает годы.

При этом реальное количество похищенных людей может быть гораздо больше, поскольку некоторые считаются пропавшими без вести.

Около 16 000 украинских гражданских лиц официально идентифицированы как незаконно удерживаемые Россией — включая тех, кого вывезли с оккупированных территорий или задержали без законных оснований. При этом, точное количество установить нет возможности.

