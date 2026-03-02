В Украине мог быть город Порто-Франко. Как он сейчас называется и где расположен
10 лет назад ВР приняла постановление о переименовании Ильичевска
Город Черноморск, один из крупнейших морских портов Украины, до 2016 года назывался Ильичевск. Он был переименован в рамках декоммунизации, жители выбирали из нескольких вариантов.
"Телеграф" рассказывает, как мог бы называться город Черноморск. Первые поселения на месте современного Черноморска появились еще в XVIII веке. Советская власть переименовала тогдашний поселок Бугово в Ильичевск в честь советского вождя Владимира Ильича Ленина.
В 2016 году в Украине состоялся широкий процесс декоммунизации, было переименовано многие города, деревни, улицы. В том числе и Ильичевск. Было предложено несколько вариантов нового названия этого города в Одесской области.
Как мог называться Черноморск после 2016 года:
- Сухолиманское,
- Бугоевск,
- Европейский,
- Буговоград,
- Пальмира,
- Порто-Франко,
- Солнцеморск,
- Гелиос,
- Мирополь,
- Портополий,
- Саус Парк
Однако жители города на общественных слушаниях проголосовали за название Черноморск. Оно подчеркивает природную красоту и морскую идентичность города. Позже название утвердила Верховная Рада.
