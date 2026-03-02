Укр

В Украине мог быть город Порто-Франко. Как он сейчас называется и где расположен

Елена Руденко
10 лет назад ВР приняла постановление о переименовании Ильичевска

Город Черноморск, один из крупнейших морских портов Украины, до 2016 года назывался Ильичевск. Он был переименован в рамках декоммунизации, жители выбирали из нескольких вариантов.

"Телеграф" рассказывает, как мог бы называться город Черноморск. Первые поселения на месте современного Черноморска появились еще в XVIII веке. Советская власть переименовала тогдашний поселок Бугово в Ильичевск в честь советского вождя Владимира Ильича Ленина.

Ранее Черноморск назывался Ильичевск
Название города до переименования

В 2016 году в Украине состоялся широкий процесс декоммунизации, было переименовано многие города, деревни, улицы. В том числе и Ильичевск. Было предложено несколько вариантов нового названия этого города в Одесской области.

Как мог называться Черноморск после 2016 года:

  • Сухолиманское,
  • Бугоевск,
  • Европейский,
  • Буговоград,
  • Пальмира,
  • Порто-Франко,
  • Солнцеморск,
  • Гелиос,
  • Мирополь,
  • Портополий,
  • Саус Парк

Однако жители города на общественных слушаниях проголосовали за название Черноморск. Оно подчеркивает природную красоту и морскую идентичность города. Позже название утвердила Верховная Рада.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще мог называться сейчас город Каменское. До 2016 года оно называлось Днепродзержинск.

