В Украине мог быть город Порто-Франко. Как он сейчас называется и где расположен

10 лет назад ВР приняла постановление о переименовании Ильичевска

Город Черноморск, один из крупнейших морских портов Украины, до 2016 года назывался Ильичевск. Он был переименован в рамках декоммунизации, жители выбирали из нескольких вариантов.

"Телеграф" рассказывает, как мог бы называться город Черноморск. Первые поселения на месте современного Черноморска появились еще в XVIII веке. Советская власть переименовала тогдашний поселок Бугово в Ильичевск в честь советского вождя Владимира Ильича Ленина.

Название города до переименования

В 2016 году в Украине состоялся широкий процесс декоммунизации, было переименовано многие города, деревни, улицы. В том числе и Ильичевск. Было предложено несколько вариантов нового названия этого города в Одесской области.

Черноморск

Как мог называться Черноморск после 2016 года:

Сухолиманское,

Бугоевск,

Европейский,

Буговоград,

Пальмира,

Порто-Франко,

Солнцеморск,

Гелиос,

Мирополь,

Портополий,

Саус Парк

Однако жители города на общественных слушаниях проголосовали за название Черноморск. Оно подчеркивает природную красоту и морскую идентичность города. Позже название утвердила Верховная Рада.

Въезд в город Черноморск

