Родился в Одессе, но... Кто такой Вассерман, который мечтает об уничтожении Украины

Скандальный депутат-пропагандист сделал новое заявление об Украине

Анатолий Вассерман — российский политический деятель, журналист, публицист и депутат Государственной думы с 2021 года. Он не раз в своей риторике говорил об уничтожении Украины и теперь снова сделал скандальное заявление.

"Телеграф" рассказывает, что известно о депутате-пропагандисте, который родился в Одессе, но мечтает уничтожить независимую Украину.

Анатолий Вассерман — что о нем известно?

Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе, сейчас ему 73 года. Он получил широкую известность как участник интеллектуальных телеигр, среди которых "Своя игра" и "Что? Где? Когда?" и тд.

Анатолий Вассерман. Фото: Getty Images

Только в 2016 году Вассерман отказался от украинского гражданства в пользу российского. А в 2021 году он стал депутатом Государственной думы РФ VIII созыва от "Справедливой России — За правду". Также он входит в комитет по просвещению.

Позиция по войне в Украине

Анатолий Вассерман горячо поддерживает путинский режим и так называемую "СВО". Он является одним из идеологов "русского мира" и жестко критикует украинскую власть.

Анатолий Вассерман призывает уничтожить Украину. Фото: Getty Images

Он неоднократно заявлял, что считает необходимым установление контроля России над всей территорией Украины, аргументируя это угрозой безопасности со стороны существующих там государственных структур.

В новом видео, которое распространил в своем телеграм-канале украинский журналист Денис Казанский, Вассерман призвал полностью уничтожить Украину, "чтобы от украинского государства не осталось ни одного квадратного метра".

