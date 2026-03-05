Вкус детства без "Нутеллы": каким было настоящее шоколадное масло

Выпускали не только шоколадное, но кофейное и сахарное масло.

Во времена, когда "Нутеллы" еще не было в продаже, дети лакомились бутербродами с шоколадным маслом. "Телеграф" расскажет основное об этом лакомстве из детства.

Его приготовление систематизировали еще после Второй мировой — в книге "Химия и товароведение пищевых жиров" 1949 года отмечено, что должно быть не менее 65% жира, 18% сахара и не менее 1,5 процента какао. Было не только шоколадное, но кофейное и просто сахарное масло.

В 90-х шоколадное масло удержало популярность благодаря своей низкой цене. Его намазывали на батон или на печенье, часто склеивая им два печенья — как сэндвич. Кроме этого, шоколадное масло добавляли в кремы для тортов и даже в сладкие каши.

Интересно, что шоколадное масло изготовляли несколькими способами. Кроме прямого смешивания сливочного масла с какао и сахаром можно было смешивать жирные сливки с какао и сахаром, пастеризовать и затем охлаждать. Такое шоколадное масло имело более нежную текстуру.

Современные рецепты шоколадного масла предлагают брать сливочное масло 82,5% жирности, растопить, добавлять в него какао, а по желанию корицу и цедру апельсина. Отметим — такой продукт будет жирнее классического шоколадного масла, ведь в нем допускалось до 16% воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом сладком блюде с детства — вафельном торте, перемазанном вареной сгущенкой. Такой торт до сих пор можно встретить в заведениях.