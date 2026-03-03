От Австрии до СССР: как появился тот самый вафельный торт со сгущенкой, который знает каждый в Украине

Простой, доступный и без выпекания — десерт, который для многих стал символом домашнего праздника

Вафельные коржи перемазанные вареньем или сгущенкой — популярный десерт, известный большинству детей 90-х годов. Когда не было времени печь торты, приобретенные в магазине вафельные коржи давали возможность создать атмосферу праздника.

Но не все знают, что у одной из версий десерта есть исторические корни и даже патент. Официально подобный торт впервые зарегистрировали в Австрии в 19 веке – кондитер Оскар Пишингер создал десерт из тонких вафель, перемазанных шоколадно-ореховой начинкой. Отметим, коржи и перемазанные торты из вафель готовили веками, еще со времен Средневековья.

Торт Пишингера с шоколадно-ореховым кремом/ blog.comfy.ua

Простота рецепта настолько полюбилась кондитерам и домашним кулинарам, что они создавали аналогичные десерты с фруктовыми джемами, вареной и сырой сгущенкой, медом и т.д. В этом торте важно выдержать баланс, потому что если добавить слишком много начинки или она будет сильно жидкой, коржи перестанут быть хрустящими, а десерт — удачным.

Вафельный торт, украшенный орехами/ skarbnychka-retseptiv.com.ua

Классическим вафельным тортом в Советском Союзе считался торт с кремом из масла и вареной сгущенки. Он держал форму, начинка была сладкой, а вафли хрустящими. Для любопытных ноток вкуса добавляли мак, орехи или кокосовую стружку.

Интересно, что в одной из областей Украины – на Львовщине – у этого десерта есть собственное название. Андруты можно купить не только в магазине или приготовить своими силами, но и полакомиться ими в ресторанах.

Андрут с вишней/klopotenko.com

Украинская писательница об истории еды Марианна Душар, более известная как госпожа Стефа, отмечает, что андруты иногда называют "ответом Пишингеру", а начали их готовить примерно в то же время, как австриец запатентовал свое изделие. Андруты также называли не только сам десерт, но и вафли, из которых его собирали.

