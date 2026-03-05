Смак дитинства без "Нутелли": яким було справжнє шоколадне масло

Випускали не лише шоколадне, а й кавове та цукрове масло

В часи коли "Нутелли" ще не було в продажу, діти ласували бутербродами з шоколадним маслом. "Телеграф" розповість основне про цей смаколик з дитинства.

Його приготування систематизували ще після Другої світової — у книзі "Хімія та товарознавство харчових жирів" 1949 року зазначено, що мало бути не менше ніж 65% жиру, 18% цукру та не менше ніж 1,5 відсотка какао. Було не тільки шоколадне, а й кавове та просто цукрове масло.

В 90-х шоколадне масло втримало популярність завдяки своїй низькій ціні. Його намазували на батон, або на печиво, часто склеюючи ним два печива — наче сендвіч. Окрім цього шоколадне масло додавали в креми для тортів та навіть в солодкі каші.

Цікаво, що шоколадне масло виготовляли кількома способами. Окрім прямого змішування вершкового масла з какао та цукром, можна було змішувати жирні вершки з какао та цукром, пастеризувати та потім остуджувати. Таке шоколадне масло мало ніжнішу текстуру.

Сучасні рецепти шоколадного масла пропонують брати вершкове масло 82,5% жирності, розтопити, додавати до нього какао, а за бажанням корицю та цедру апельсина. Зазначимо — такий продукт буде жирніший за класичне шоколадне масло, адже в ньому допускалось до 16% води.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу солодку страву з дитинства — вафельний торт, перемащений вареним згущеним молоком. Такий торт досі можна зустріти в закладах.