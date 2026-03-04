Весна бере своє: якою погодою зустріне Одеса 8 березня

Забувати про теплі речі не варто

Погода в Одесі у неділю, 8 березня, обіцяє бути приємною та по-справжньому весняною. Попри ранкову прохолоду, місто опиниться у зоні комфортних температур, що дозволить одеситам та гостям міста насолодитися святковим днем без парасольок.

Згідно з картами сервісу Ventusky, Одеський регіон перебуватиме під впливом помірних повітряних мас. На метеорологічній мапі зафіксовано показник +9°C для прибережної зони.

Анімація вітру та хмарності вказує на відсутність активних атмосферних фронтів безпосередньо над містом. Що стосується опадів, то за даними радара, день пройде без дощу чи мокрого снігу, а атмосферний тиск залишатиметься стабільно високим.

Погода в Одесі 8 березня

Портал Sinoptik.ua уточнює погодинний графік, прогнозуючи поступове прояснення неба. Хоча ранок може видатися дещо похмурим, день та вечір в Одесі будуть ясними.

Ніч у місті почнеться з позначки +2°C, а вже вранці стовпчик термометра підніметься до +3°C. Найбільш теплим періодом доби буде день, коли очікується прогрів повітря до +10°C, хоча через рівень вологості температура відчуватиметься як +9°C. Ближче до вечора очікується поступове зниження температури до +6°C.

Прогноз на цей день залишається максимально оптимістичним, адже суттєвих опадів не передбачається. Ймовірність дощу протягом усієї доби є мізерною і становить лише 2%.

Протягом дня дутиме слабкий вітер зі швидкістю від 0.5 до 1.7 м/с, що гарантує відсутність різких чи холодних поривів. Вологість повітря також продемонструє позитивну динаміку: вона знизиться з ранкових 80% до комфортних 51% у денний час.

