Їли в дитинстві, а тепер не впізнати: як змінилися вафлі "Дебют" з Харкова (фото)

Розповідаємо, що змінилось і які смаки залишились

Багатьом українцям добре знайомі вафлі "Дебют" харківського виробництва. Семишарові вафлі з начинкою, які виробляє харківська кондитерська фабрика Бісквіт-Шоколад продавались по дві штуки в упаковці загальною вагою 32 грами.

Смаки були різними — від класичних молочних та шоколадних до більш цікавих кокосового та горіхового. Та зараз "Дебют" не впізнати. Компанія провела ребрендинг упаковки.

Старий дизайн вафель "Дебют" молочний смак

Старий дизайн вафель "Дебют" шоколадний смак

Зокрема, назва тепер написана латинськими літерами, зникла фірмова чашка, а сам дизайн став більш мінімалістичним, а кольори — пастельними.

Новий дизайн вафель "Дебют" молочний смак

Новий дизайн вафель "Дебют" горіховий смак

На сайті виробника також зазначено, що наразі вафлі "Дебют" випускаються з молочним, шоколадним та горіховим смаком. Натомість у бренда "Бісквіт-Шоколад" з'явились інші вафлі — "Щедрики" з кокосом та "Забодайка".

Для тих, хто хоче не просто перекусити вафлями, а поділитись із друзями, компанія почала випускати ще один вид пакування — на 285 грамів. У такій упаковці 24 вафлі.

Пакування "Дебют" на 285 грамів

Вафлі — одні з улюблених ласощів дітей 90-х. Серед популярних також був вафельний торт, який робили з готових коржів та просочували вареним згущеним молоком.

Раніше "Телеграф" розповідав про цукерки, без яких не обходились раніше новорічні подарунки та цукерниці. "Рачки" почали випускати ще до СРСР.