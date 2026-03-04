Їли в дитинстві, а тепер не впізнати: як змінилися вафлі "Дебют" з Харкова (фото)
Розповідаємо, що змінилось і які смаки залишились
Багатьом українцям добре знайомі вафлі "Дебют" харківського виробництва. Семишарові вафлі з начинкою, які виробляє харківська кондитерська фабрика Бісквіт-Шоколад продавались по дві штуки в упаковці загальною вагою 32 грами.
Смаки були різними — від класичних молочних та шоколадних до більш цікавих кокосового та горіхового. Та зараз "Дебют" не впізнати. Компанія провела ребрендинг упаковки.
Зокрема, назва тепер написана латинськими літерами, зникла фірмова чашка, а сам дизайн став більш мінімалістичним, а кольори — пастельними.
На сайті виробника також зазначено, що наразі вафлі "Дебют" випускаються з молочним, шоколадним та горіховим смаком. Натомість у бренда "Бісквіт-Шоколад" з'явились інші вафлі — "Щедрики" з кокосом та "Забодайка".
Для тих, хто хоче не просто перекусити вафлями, а поділитись із друзями, компанія почала випускати ще один вид пакування — на 285 грамів. У такій упаковці 24 вафлі.
Вафлі — одні з улюблених ласощів дітей 90-х. Серед популярних також був вафельний торт, який робили з готових коржів та просочували вареним згущеним молоком.
