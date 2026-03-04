Два типа подарков на 8 марта: чем удивляли женщин в СССР

Из-за дефицита импортные духи, косметика или обувь были роскошью и доставались не всем

В СССР 8 марта со дня борьбы за права женщин стало праздником красоты и весны. А еще чуть ли не единственным праздником, когда женщинам дарили подарки. Однако во времена тотального дефицита найти достойный сюрприз было тяжело. Так что выкручивались как могли. "Телеграф" расскажет, какими были подарки.

Что схватил – то и подарок

Французские духи, обувь из Чехословакии, итальянская косметика — купить такие вожделенные для советских женщин подарки мог позволить себе не каждый. Да денег обычно было мало. В магазине выбор не велик — советского производства духов и косметики, капроновые чулки и сладости в красивой упаковке также "сметали" с прилавков. Если удавалось "ухватить" хоть что-то, уже прекрасно. Даже банка кофе считалась неплохим подарком. Среди популярных дефицитных подарков были книги.

Чаще всего подарком на 8 марта была открытка и цветы. Однако в СССР, в частности в Харькове, выпускались духи специально к празднику.

Духи СССР "8 марта"

Лучший подарок – сделанный своими руками

Самый простой способ сделать действительно уникальный подарок – сделать его самому. Резные из дерева, костей, камня и других материалов изделия были не только индивидуальными, но и часто функциональными. Не только статуэтки, но и подсвечники, шкатулки, украшения. Когда мужчина вкладывал свое время в изделие, это высоко ценилось.

Цветы, резные из кости

Вышивки и рисунки считались хорошими подарками для мам и бабушек от детей. Это было настолько распространено, что попало на открытки.

Открытка маме с 8 марта

