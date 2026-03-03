Не 8 березня: названо дні, коли в Одесі буде найспекотніше

Одесити будуть приємно здивовані

Погода в Одесі у першій декаді березня готує містянам справжні температурні гойдалки, які змусять багатьох передчасно замислитися про зміну гардероба. Попри те, що початок весни традиційно асоціюється з поступовим потеплінням, синоптичні розрахунки показують, що пікові показники тепла припадуть зовсім не на святкові дати.

"Телеграф", посилаючись на прогноз синоптиків сайту "Sinoptik.ua", розповість, якої температури очікувати. Мова йде за погоду з 3 по 9 березня.

Найвищі температурні позначки цього тижня очікуються у вівторок (3 березня), четвер (5 березня) та наступний понеділок, коли повітря прогріється до +11°C.

Вночі стовпчики термометрів стабільно триматимуться в межах +2°C. В ніч на середу, 4 березня, можливе похолодання навіть до 0°C. Найтеплішою ніччю тижня прогнозовано стане ніч на четвер 5 березня, коли температура не впаде нижче +5°C.

Ситуація з опадами у приморському місті обіцяє бути спокійною, оскільки протягом більшої частини тижня в Одесі пануватиме переважно суха погода. Хоча небо часто буде затягнуте хмарами, особливо у п’ятницю, 6 березня, коли очікується найбільш похмурий день, суттєвих дощів синоптики не прогнозують.

Раніше "Телеграф" писав, коли Полтаву накриє хвиля похолодання.