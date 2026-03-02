Рус

В Україні могло бути місто Порто-Франко. Як воно зараз називається та де розташоване

Олена Руденко
Порт, знак питання. Фото Колаж "Телеграф"

10 років тому ВР ухвалила постанову про перейменування Іллічівська

Місто Чорноморськ, яке є одним із найбільших морських портів України, до 2016 року називалося Іллічівськ. Його було перейменовано у рамках декомунізації, жителі обирали з кількох варіантів.

"Телеграф" розповідає, як могло б називатися місто Чорноморськ. Перші поселення на місці сучасного Чорноморська з'явилися ще у XVIII столітті. Радянська влада перейменувала тодішнє селище Бугове в Іллічівськ на честь радянського вождя Володимира Ілліча Леніна.

Раніше Чорноморськ мав назву Іллічівськ
Назва міста до перейменування

У 2016 році в Україні відбувся широкий процес декомунізації, було перейменовано багато міст, сіл, вулиць. Зокрема й Іллічівськ. Було запропоновано кілька варіантів нової назви цього міста на Одещині.

Чорономорськ
Чорономорськ

Як міг називатися Чорноморськ після 2016 року:

  • Сухолиманське,
  • Бугоєвськ,
  • Європейськ,
  • Буговоград,
  • Пальміра,
  • Порто-Франко,
  • Сонцеморськ,
  • Геліос,
  • Миропіль,
  • Портополій,
  • Саус Парк

Проте жителі міста на громадських слуханнях проголосували за назву Чорноморськ. Вона підкреслює природну красу та морську ідентичність міста. Пізніше назву затвердила Верховна Рада.

В'їзд у місто Чорноморськ
В'їзд у місто Чорноморськ

