В Україні могло бути місто Порто-Франко. Як воно зараз називається та де розташоване

10 років тому ВР ухвалила постанову про перейменування Іллічівська

Місто Чорноморськ, яке є одним із найбільших морських портів України, до 2016 року називалося Іллічівськ. Його було перейменовано у рамках декомунізації, жителі обирали з кількох варіантів.

"Телеграф" розповідає, як могло б називатися місто Чорноморськ. Перші поселення на місці сучасного Чорноморська з'явилися ще у XVIII столітті. Радянська влада перейменувала тодішнє селище Бугове в Іллічівськ на честь радянського вождя Володимира Ілліча Леніна.

Назва міста до перейменування

У 2016 році в Україні відбувся широкий процес декомунізації, було перейменовано багато міст, сіл, вулиць. Зокрема й Іллічівськ. Було запропоновано кілька варіантів нової назви цього міста на Одещині.

Чорономорськ

Як міг називатися Чорноморськ після 2016 року:

Сухолиманське,

Бугоєвськ,

Європейськ,

Буговоград,

Пальміра,

Порто-Франко,

Сонцеморськ,

Геліос,

Миропіль,

Портополій,

Саус Парк

Проте жителі міста на громадських слуханнях проголосували за назву Чорноморськ. Вона підкреслює природну красу та морську ідентичність міста. Пізніше назву затвердила Верховна Рада.

В'їзд у місто Чорноморськ

