В Україні могло бути місто Порто-Франко. Як воно зараз називається та де розташоване
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
10 років тому ВР ухвалила постанову про перейменування Іллічівська
Місто Чорноморськ, яке є одним із найбільших морських портів України, до 2016 року називалося Іллічівськ. Його було перейменовано у рамках декомунізації, жителі обирали з кількох варіантів.
"Телеграф" розповідає, як могло б називатися місто Чорноморськ. Перші поселення на місці сучасного Чорноморська з'явилися ще у XVIII столітті. Радянська влада перейменувала тодішнє селище Бугове в Іллічівськ на честь радянського вождя Володимира Ілліча Леніна.
У 2016 році в Україні відбувся широкий процес декомунізації, було перейменовано багато міст, сіл, вулиць. Зокрема й Іллічівськ. Було запропоновано кілька варіантів нової назви цього міста на Одещині.
Як міг називатися Чорноморськ після 2016 року:
- Сухолиманське,
- Бугоєвськ,
- Європейськ,
- Буговоград,
- Пальміра,
- Порто-Франко,
- Сонцеморськ,
- Геліос,
- Миропіль,
- Портополій,
- Саус Парк
Проте жителі міста на громадських слуханнях проголосували за назву Чорноморськ. Вона підкреслює природну красу та морську ідентичність міста. Пізніше назву затвердила Верховна Рада.
Раніше "Телеграф" розповідав, як ще могло називатися зараз місто Кам'янське. До 2016 року воно мало назву Дніпродзержинськ.