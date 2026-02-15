Не сажайте их рядом: 6 пар популярных цветов, которые уничтожат друг друга на клумбе

Эти цветы будут болеть и чахнуть, если посадить их рядом

Некоторые популярные многолетние растения — ужасные соседи. От растений, несовместимых по потребностям в поливе, до агрессивно разрастающихся экземпляров, некоторые сочетания могут незаметно испортить ваш сад и оставить после себя унылую клумбу.

Лаванда и хосты

Лаванда и хосты могут прекрасно смотреться на одном участке, но они не сочетаются. Лаванде нужно полное солнечное освещение и хорошо дренированная, относительно сухая почва, в то время как хосты предпочитают тень или полутень и постоянно влажную почву.

Хоста

Флоксы и хосты

Помимо лаванды, капризные хосты плохо растут рядом с цветами флокса. Оба растения любят влагу, но дополнительная тень, необходимая для сохранения листьев хосты в первозданном виде, создает условия, способствующие развитию мучнистой росы у флоксов. То, что выглядит как гармоничное сочетание в стиле деревенского сада, может быстро превратиться в грибковый кошмар, поэтому избегайте посадки этих растений вместе.

Лаванда и флоксы, которые не стоит сажать рядом с хостами

Пионы и дельфиниумы

Пионы любят полное солнце и плохо переносят загущенность, в то время как высокие дельфиниумы будут затенять их, забирая воду и питательные вещества. Вместо этого лучше высаживать дельфиниумы в группах за солнцелюбивыми растениями, которые не боятся конкуренции, — например, шалфеем или лилейниками.

Пионы и дельфиниумы

Гейхера и японские анемоны

Гейхера с неглубокими корнями, также известная как коралловые колокольчики, станет ярким дополнением к садовым бордюрам. Но если и есть растение, от которого следует держаться подальше, то это японские анемоны. Их может задушить плотный, раскидистый покров анемонов, который отнимает пространство, влагу и питательные вещества.

Гейхера и японские анемоны

Дельфиниумы и люпины

Дельфиниумы и люпины — еще одна пара растений, которые плохо сочетаются друг с другом. Оба вида подвержены мучнистой росе и поражению тлей, а это значит, что если они растут слишком близко друг к другу, болезни и вредители быстро распространятся, ослабляя высокие цветоносы.

Люпины и дельфиниумы

Мята и клубника

Многолетняя мята неумолимо разрастается, вытесняя клубнику и замедляя её рост, поскольку они конкурируют за пространство и питательные вещества.

Мята и клубника

