Нельзя стричь волосы, ругаться и не только. Не игнорируйте 1 марта эти запреты и день будет удачным

Не стоит 1 марта игнорировать важных традиций и запретов

В воскресенье, 1 марта, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святой преподобной мученицы Евдокии. По старому стилю этот праздник припадал на 14 марта.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"

Святая Евдокия Илиопольская — раннехристианская мученица II века, которая сначала вела богатую и грешную жизнь, но затем раскаялась, приняла христианство, раздала свое имущество бедным и ушла в монастырь, где стала главной среди монахинь; за твердую веру во время гонений была казнена и считается примером искреннего покаяния и духовного обновления.

Что можно делать 1 марта:

Сегодня верующие обращаются с молитвами к святой Евдокии и просят терпения, укрепления веры, исцеления от болезней;

В этот день принято подавать милостыню и помогать тем, кто в этом нуждается, веря, что добро вернется и принесет благословение семье;

Считается, что 1 марта талая вода обладает особой силой, поэтому ею умываются и моют пол в доме, чтобы сохранить здоровье членов семьи и защитить жилище;

По народным поверьям, именно в этот день святая Евдокия открывает весну, поэтому 1 марта символизирует начало нового периода и обновление жизни.

Святая Евдокия Илиопольская

Что нельзя делать 1 марта:

Девушкам сегодня не советуют стричь волосы, потому что можно навлечь на себя беды и трудности;

Не рекомендуется в этот день делать крупные и важные покупки, так как считалось, что такие вещи быстро выйдут из строя и не принесут радости;

Нельзя никому отказывать в помощи, иначе в будущем можно самому оказаться в сложной ситуации без поддержки;

Не рекомендуется 1 марта ссориться и выяснять отношения, потому что конфликт может затянуться надолго и отпугнуть удачу;

Не стоит жаловаться на жизнь и говорить о бедности, иначе можно притянуть финансовые трудности и потерять достаток.

