Время сажать! 8 кустарников, которые превратят ваш сад в цветущий рай (фото)

Ни один хорошо продуманный сад не обходится без хотя бы одного кустарника — и начало весны самое подходящее время для их посадки.

Пока погода еще прохладная, а почва влажная и податливая, условия идеально подходят для посадки спящего кустарника в грунт. К весне и лету у него разовьются корни, достаточно крепкие, чтобы выдерживать жару и засуху.

Отличный выбор для тех, кто предпочитает, чтобы их сад был защищен от любопытных взглядов. Эта колючая изгородь обеспечивает безопасность, уединение, нектар для опылителей и осенние ягоды терна, поэтому она практична и экологически безопасна для ограждения участка. Эта выносливая живая изгородь хорошо растет на солнце или в полутени и на любом типе почвы, включая бедную или сухую.

Этот кустарник с желтыми цветами украсит ваш участок в новом сезоне. Для этого яркого растения лучше всего подходит полное солнце или полутень в хорошо дренированной почве. Он быстро образует живые изгороди или ширмы и представляет собой крепкий кустарник, требующий минимального ухода.

После укоренения форзиция засухоустойчива и после окончания цветения может нуждаться в легкой обрезке для поддержания формы.

Гамамелис — еще один идеальный сорт для посадки в саду ранней весной. Он радует красивыми желтыми или медными ароматными цветами зимой, когда мало что еще цветет, а также прекрасной осенней окраской листьев, придавая вашему саду легкую структуру и привлекательность даже в пасмурные дни.

Высаживайте этот кустарник в полутени, в кислую почву, богатую органическими веществами. При необходимости добавьте листовой перегной или компост.

Это компактный, среднего размера листопадный кустарник с дугообразными побегами, который цветет очень ароматными белыми цветами в конце весны и начале лета. Чубушник часто путают с жасмином, но первый более устойчив и морозостоек.

Чубушник предпочитает все типы почв с любым уровнем pH и хорошо растет как на полном солнце, так и в полутени. Главное — поддерживать почву влажной и хорошо дренированной.

Если вы ищете что-то элегантное и одновременно эффектное, то неземная красота спиреи может вам идеально подойти. С ее изогнутыми ветвями и густыми гроздьями нежных белых цветов, этот потрясающий кустарник непременно привлечет всеобщее внимание летом.

Это растение не очень любит глинистую почву, но хорошо себя чувствует на всех остальных типах почв и при любом уровне pH. Сажайте его на солнечном месте или в полутени во влажной или хорошо дренированной почве.

Магония хорошо растет на любых типах почв, при любом уровне pH, на полном солнце или в полутени. Почва должна быть влажной или хорошо дренированной.

В отличие от многих сортов магонии, у сорта 'Soft Caress' листья без колючек, что делает его более безопасным выбором для садов, где свободно гуляют дети и домашние животные.

Это универсальный кустарник или небольшое дерево, наиболее известное своими ягодами, используемыми для ароматизации джина. Благодаря своему дикому, деревенскому характеру и характерному аромату, он особенно хорошо подходит для садов с натуралистическим, слегка диким стилем.

Можжевельник следует выращивать во влажной, хорошо дренированной почве на полном солнце или в полутени, а после укоренения он не требует особого ухода.

Как и можжевельник, японские клены можно выращивать как в виде кустарников, так и в виде небольших деревьев, что делает их универсальным дополнением к саду. Они ценятся за свою насыщенную бордовую листву, которая сохраняет свой цвет до поздней осени и обеспечивает привлекательный внешний вид в течение всего сезона.

Японские клены можно выращивать на любой почве, но для достижения наилучших результатов их следует сажать в песчаную, слегка кислую почву. В идеале их следует сажать на солнечном месте или в полутени, но если вы выращиваете сорт с пестрыми листьями, то лучше всего он будет расти в легкой тени.

